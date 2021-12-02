Раніше передбачалося направити на це 3 млрд грн з держбюджету-2021.

Кабінет Міністрів пропонує збільшити з 3 до 8 млрд грн суму, яка буде спрямована з бюджету на 2021 рік на реалізацію програми президента Володимира Зеленського з виплати 1000 грн вакцинованим від коронавірусу.

Про це під час вступного слова на засіданні уряду заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає кореспондент УНІАН.

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"Мета програми - підтримати бізнес, який постраждав в результаті пандемії, і простимулювати вакцинацію в державі. Оскільки очікуємо зростання звернень, ухвалено рішення збільшити суму, яка буде спрямована на виплати вакцинованим українцям вже цього року до 8 млрд грн. Найближчим часом Верховна Рада повинна розглянути це питання", - сказав він.

Гроші за вакцинацію:

15 листопада президент Володимир Зеленський заявив, що в рамках нової програми підтримки креативного, спортивного та транспортного секторів економіки українці, які отримали дві дози антикорозійної вакцини, зможуть отримати через додаток "Дія" по 1 тис. грн.

Ці кошти можна буде витратити на придбання абонементів в спортзали, відвідування кінотеатрів, театрів, купити квитки для подорожей всередині країни та ін.

Також Зеленський запевнив, що для вакцинованих громадян, які не зареєстровані в додатку "Дія", держава забезпечить альтернативну можливість отримати ці гроші.

Передбачалося, що з державного бюджету на 2021 рік на цю програму буде спрямовано 3 млрд грн, така ж сума передбачена в держбюджеті-2022.

18 листопада Верховна Рада попередньо схвалила виділення 3 мільярдів на виплати вакцинованим.

Програма стартує з 19 грудня.

Автор: Дмитро Шварц