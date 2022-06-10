У компанії "Нафтогаз" журналістам сказали, що не коментують особисте життя співробітників.

НАК "Нафтогаз України" звільнив радника голови правління Олега Діденка через опубліковану інформацію про те, що він під час війни купив собі автомобіль "Бентлі" вартістю 500 тисяч доларів.

Про це написав народний депутат від "Батьківщини" Олексій Кучеренко в Facebook.

"Олег Діденко, радник голови правління "Нафтогазу" Юрія Вітренка. Гаманець Юрія Юрійовича. У розпал війни купує новий Бентлі за 0,5 млн доларів, нікого не соромиться", - написав він.

У компанії "Нафтогаз" журналістам сказали, що не коментують особисте життя співробітників.

"Олег Діденко звільнений з НАК "Нафтогаз України". Компанія не коментує і не несе відповідальність за особисте життя співробітників", - зазначила прес-служба.

Покупки "Нафтогазу" під час війни:

У травні 2022 року дочірня компанія "Нафтогазу" придбала сім броньованих позашляховиків Toyota Land Cruiser 200 загальною вартістю 950 тисяч євро.

У компанії стверджують, що броньовані позашляховики "істотно зменшать ризики для співробітників ДП "Нафтогазбезпека".

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