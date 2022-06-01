Газ в обсягах, необхідних для забезпечення населення гарячою водою, має бути реалізований за ціною 7,42 грн за куб. м.

Кабінет Міністрів зобов'язав газопостачальну компанію "Нафтогаз Трейдинг" з 1 червня до 31 липня 2022 року реалізовувати газ виробникам теплової енергії, у тому числі ОСББ, ЖБК, в обсягах, необхідних для забезпечення гарячого водопостачання, за ціною 7,42 грн (з урахуванням ПДВ) за куб. м.

Відповідну постанову Уряду від 31 травня № 637 оприлюднено на урядовому портал.

Також наголошується, що до ціни додається тариф на послуги з транспортування природного газу і коефіцієнт, застосовуваний при замовленні потужності на добу вперед.

Згідно з постановою, на "Нафтогаз Трейдинг" покладаються спецзобов'язання щодо забезпечення реалізації газу виробникам теплової енергії, а на НАК "Нафтогаз України" - щодо забезпечення "Нафтогаз трейдингу" відповідним ресурсом газу.

Ціни на газ:

Компанія "Нафтогаз Трейдинг" в рамках трирічних договорів планує підвищити ціни на газ для підприємств теплової комунальної енергетики більш ніж втричі – до 29,392 тис.грн/тис. куб. м (з ПДВ).

Разом з тим у "Нафтогазі" запевняють, що тарифи на газ і тепло для українців не зміняться. Як заявили в компанії, планується, що частина міжнародної фінансової допомоги буде використана для стримування підвищення тарифів.