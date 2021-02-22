Найбільше оборот роздрібної торгівлі зріс у Київській, Чернігівській та Запорізькій областях.

Оборот роздрібної торгівлі в Україні в січні 2021 року, у порівнянні з січнем 2020 року (у порівнянних цінах), зріс на 3,5%.

Читайте такожВперше від початку коронавірусу ВВП України почав зростатиПро це повідомляє на сайті Державної служби статистики України.

Згідно з повідомленням, найбільше оборот роздрібної торгівлі зріс у таких областях: Київській - на 13,9%; Чернігівській - на 10,7% і Запорізькій - на 6,9%.

Скоротився оборот у Волинській, Кіровоградській, Львівській, Миколаївській, Рівненській, Харківській, Хмельницькій та Черкаській областях.

За інформацією Держстату, оборот роздрібної торгівлі в січні 2021 року в порівнянні з груднем 2020 року скоротився на 27,9%.

Що цьому передувало

Оборот роздрібної торгівлі в Україні у 2020 році, у порівнянні з 2019 роком (у порівнянних цінах), зріс на 8,4%.

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Автор: Павло Степанець