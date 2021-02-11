За словами міністра, переговори проходять у спокійному режимі.

Міністерство фінансів України в ході переговорів з Міжнародним валютним фондом вже проводить дискусії щодо бюджетних параметрів 2022 року.

Читайте такожСпівпраця з МВФ дозволить отримати нові транші від ЄС та Світового банку - МінфінПро це повідомив міністр фінансів України Сергій Марченко в інтерв'ю УНІАН.

"Переговори проходять у спокійному режимі. Виникають нові питання, зокрема регулювання ринку газу. Зараз шикуються параметри, яким чином це має бути погоджено з МВФ. Залишаються та окремі старі питання - антикорупційна структура, НАЗК, НАБУ, судова реформа", - сказав він.

За словами голови Мінфіну, є невирішені структурні маяки минулого року за законом Про банки та банківську діяльність, при цьому уряд забезпечив виконання маяка про перехід роботи податкової та митниці у форматі єдиних юридичних осіб з 1 січня.

"Прийнято рішення про ліквідацію податкової міліції, можна сказати, і цей пункт виконано. Дискутуємо з МВФ щодо бюджетних параметрів 2022-го: як консолідувати бюджет, щоб увійти в параметри в 3,5% бюджетного дефіциту", - сказав Марченко.

Що цьому передувало

9 червня 2020 року Рада директорів Міжнародного валютного фонду затвердив 18-місячну програму stand-by для України з фінансуванням, еквівалентним 3,6 мільярда SDR (близько 5 мільярдів доларів), спрямовану на допомогу Україні в подоланні наслідків пандемії COVID-19.

12 червня Україна отримала перший транш кредиту МВФ в рамках нової програми співпраці в розмірі 2,1 мільярда доларів.

Наприкінці листопада Міністерство фінансів повідомило про успішне завершення переговорів з Міжнародним валютним фондом за основними параметрами проекту держбюджету на 2021 рік, що було однією з головних передумов для початку першого перегляду спільної з МВФ програми stand-by для України.

Місія Міжнародного валютного фонду 11 січня відновила в Україні роботу з перегляду програми stand-by.

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Автор: Катерина Жирій