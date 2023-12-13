Продати долар можна в середньому за курсом 37,20 грн, євро – 40 грн.

Готівковий курс долара до гривні в банках України сьогодні, 13 грудня, подорожчав на 5 копійок – до 37,70 грн за долар в середньому. Продати американську валюту в банках сьогодні можна в середньому за курсом 37,20 грн за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні подорожчав на 14 копійок і складає 40,79 грн за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 40 грн за євро.

Середній курс долара у валютних обмінниках Києва сьогодні дещо подешевшав – на 2 копійки до 37,67 грн/дол. (продати долар можна за 37,55 грн). Курс євро ж у обмінниках не змінився – 40,70 грн/євро (курс продажу – 40,52 грн/євро).

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Курс валют в Україні – останні новини

Національний банк України на середу, 13 грудня, встановив офіційний курс долара до гривні на рівні 36,99 грн/дол., тобто гривня послабилася на 12 копійок порівняно з попереднім показником. Офіційний курс НБУ щодо євро на середу встановлений на рівні 39,94 грн/євро, тобто гривня послабилася на 27 копійок порівняно з учорашнім курсом.

Згідно з прогнозом Fitch Ratings, курс долара в Україні у 2024 році незначно коливатиметься. Аналітики прогнозують, що в Україні може відбутися економічне зростання, і це позитивно позначиться на курсі.

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