Офіційний курс євро на середу встановлений на рівні 39,94 грн/євро.

Національний банк України на середу, 13 грудня, встановив офіційний курс долара до гривні на рівні 36,99 грн/дол., тобто гривня послабилася на 12 копійок порівняно з попереднім показником.

Згідно з даними на сайті регулятора, офіційний курс НБУ щодо євро на середу встановлений на рівні 39,94 грн/євро, тобто гривня послабилася на 27 копійок порівняно з сьогоднішнім курсом.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 36,99/37,02 грн/дол., євро - 39,88/39,89 грн/євро.

Відео дня

Курс валют в Україні

Готівковий курс долара до гривні в банках України у вівторок, 12 грудня, подорожчав на 20 копійок – до 37,65 грн за долар в середньому. Середній курс гривні до євро сьогодні послабився на 10 копійок і складає 40,65 грн за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 40 грн за євро.

У валютних обмінниках Києва середній курс долара сьогодні також подорожчав – на 19 копійок до 37,69 грн/дол. (продати долар можна за 37,56 грн). Євро ж у обмінниках подорожчав на 20 копійок – до 40,70 грн/євро (курс продажу - 40,49 грн/євро).

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" сьогодні, 12 грудня, подорожчав на 5 копійок – до 37,40 грн за долар. Курс євро у фінустанові не змінився з учорашнього дня і становить 40,60 грн за євро.

Вас також можуть зацікавити новини: