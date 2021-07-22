Національний банк України на п'ятницю, 23 липня, встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 27,19 грн/дол., тобто гривня зміцнилася на 5 копійок у порівнянні з попереднім показником.
Згідно з даними на сайті НБУ, офіційний курс гривні до євро на п'ятницю встановлений на рівні 32,03 грн/євро, тобто гривня зміцнилася на 3 копійки в порівнянні з попереднім показником.
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Офіційний курс:
100 USD США - 2719,15 (22 липня - 2724,05)
100 EUR - 3203,43 (22 липня - 3206,07)
Міжбанк:
На міжбанківському валютному ринку України котирування гривні до долара встановилися на рівні 27,16/27,18 грн/дол., до євро - на рівні 32,03/32,06 грн / євро.
Курс на 22 липня:
Національний банк України на четвер, 22 липня, встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 27,24 грн/дол., тобто гривня ослабла на 2 копійки у порівнянні з попереднім показником.
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