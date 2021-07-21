Національний банк України на четвер, 22 липня, встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 27,24 грн/дол., тобто гривня ослабла на 2 копійки у порівнянні з попереднім показником.
Згідно з даними на сайті НБУ, офіційний курс гривні до євро на четвер встановлений на рівні 32,06 грн/євро, тобто гривня ослабла на 3 копійки на рівні попереднього дня.
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Офіційний курс:
100 USD США - 2724,05 (21 липня - 2722,05)
100 EUR - 3206,07 (21 липня - 3203,44)
Міжбанк
На міжбанківському валютному ринку України котирування гривні до долара встановилися на рівні 27,23/27,25 грн/дол., до євро - на рівні 32,09/32,11 грн / євро.
Курс на 21 липня
Національний банк України на середу, 21 липня, встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 27,22 грн/дол., тобто гривня ослабла на 1 копійку у порівнянні з попереднім показником.
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