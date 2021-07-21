Курс гривні до євро ослаб до 32,06 грн/євро.

Національний банк України на четвер, 22 липня, встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 27,24 грн/дол., тобто гривня ослабла на 2 копійки у порівнянні з попереднім показником.

Згідно з даними на сайті НБУ, офіційний курс гривні до євро на четвер встановлений на рівні 32,06 грн/євро, тобто гривня ослабла на 3 копійки на рівні попереднього дня.

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Офіційний курс:

100 USD США - 2724,05 (21 липня - 2722,05)

100 EUR - 3206,07 (21 липня - 3203,44)

Міжбанк

На міжбанківському валютному ринку України котирування гривні до долара встановилися на рівні 27,23/27,25 грн/дол., до євро - на рівні 32,09/32,11 грн / євро.

Курс на 21 липня

Національний банк України на середу, 21 липня, встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 27,22 грн/дол., тобто гривня ослабла на 1 копійку у порівнянні з попереднім показником.

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Автор: Катерина Жирій