Агресор планує вийти зі складу МВФ і Міжнародного банку реконструкції та розвитку.

На тлі повномасштабного вторгнення в Україну Росія може скасувати своє членство в МВФ і "стеллітах США".

Депутати КПРФ запропонували скасувати постанову про членство агресора в МВФ. Відповідний проект рішення опубліковано на сайті Держдуми. Автори постанови пропонують денонсувати протокол про вступ РФ в члени Міжнародного валютного фонду і Міжнародного банку реконструкції та розвитку, а також Міжнародної асоціації розвитку.

Як зазначається в документі, дане рішення пов'язане з проведеною "на вимогу керівництва США і їх сателітів" санкційною політикою МВФ та Міжнародного банку реконструкції.

Відео дня

Автори документа відзначають, що членство в МВФ зобов'язує РФ проводити таку валютну політику, яка позбавляє її "валютної самостійності" і можливості в ручному режимі підвищувати або знижувати обмінний курс рубля, а також зобов'язує прив'язувати обмінний курс рубля до іноземної валюти.

Вихід Росії з МВФ

У березні 2022 року прем'єр-міністр України Денис Шмигаль підписав звернення до країн G7 про припинення членства Росії та Білорусі в Міжнародному валютному фонді і всіх організаціях Світового банку.

У лютому 2023 року заступник голови МЗС Росії Олександр Панкін заявив про те, що Росія не виходитиме з МВФ.

Вас також можуть зацікавити новини: