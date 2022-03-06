Прем'єр зазначив, що ці дві країни порушили свої зобов'язання та спрямували свою політику на війну.

Премє'р-міністр України Денис Шмигаль підписав звернення до країн G7 щодо припинення членства Росії та Білорусі в Міжнародному валютному фонді та всіх організаціях Світового банку.

Про це очільник уряду повідомив у Telegram.

"Щойно підписав офіційне звернення до США, Канади, Великої Британії, Німеччини, Франції, Італії, Японії щодо припинення членства Росії та Білорусі в Міжнародному валютному фонді та всіх організаціях Світового банку. Ці дві країни порушили свої зобов'язання та спрямували свою політику на війну", - написав Шмигаль.

Він зазначив, що у листі наводяться чіткі аргументи та посилання на численні статті Угоди з МВФ і статуту Міжнародного банку реконструкції та розвитку, які були знехтувані Росією та Білоруссю.

"Жодна дія так не суперечить зобов’язанню підтримувати стабільність і впорядковані економічні умови, як війна. Саме тому МВФ надає країнам-членам право забезпечити належну відповідь на ситуацію та захистити свій мандат. Просимо підтримки країн Групи Семи в започаткуванні й реалізації процедури щодо призупинення операцій МВФ і Групи Світового банку з Росією та Білоруссю та припинення їх членства в цих організаціях", - написав прем'єр.

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