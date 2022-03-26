Ціни на товарах в ОРДО повинні вказувати в рублях і гривнях.

У так званій "ДНР" дозволили тимчасово використовувати готівкові українські гривні на непідконтрольній Києві території.

Відповідний "указ" підписав ватажок терористів "ДНР" Денис Пушилін.

Згідно з "документом", тепер паралельно з рублями будуть приймати від фізосіб і в деяких випадках від юросіб готівкову гривню.

Зазначається, що при визначенні цін буде застосовуватися "офіційний курс" у розмірі 2,5 рубля за одну гривню. А ціни на товарах повинні вказувати в рублях і гривнях.

А ось безготівковий розрахунок, згідно з "папірцем" терористів, можливий тільки в рублях. При цьому банкам пропонується продавати готівкові гривні за рублі.

Цей "указ" діятиме до 1 липня 2022 року.

Раніше терористи "ЛНР" прийняли аналогічну "постанову" - про обіг гривні паралельно з російським рублем.

Нагадаємо, в РНБО заявляли, що загарбники намагаються ввести на окупованих територіях України в обіг російські рублі.

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