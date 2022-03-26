У так званій "ДНР" дозволили тимчасово використовувати готівкові українські гривні на непідконтрольній Києві території.
Відповідний "указ" підписав ватажок терористів "ДНР" Денис Пушилін.
Згідно з "документом", тепер паралельно з рублями будуть приймати від фізосіб і в деяких випадках від юросіб готівкову гривню.
Зазначається, що при визначенні цін буде застосовуватися "офіційний курс" у розмірі 2,5 рубля за одну гривню. А ціни на товарах повинні вказувати в рублях і гривнях.
А ось безготівковий розрахунок, згідно з "папірцем" терористів, можливий тільки в рублях. При цьому банкам пропонується продавати готівкові гривні за рублі.
Цей "указ" діятиме до 1 липня 2022 року.
Раніше терористи "ЛНР" прийняли аналогічну "постанову" - про обіг гривні паралельно з російським рублем.
Нагадаємо, в РНБО заявляли, що загарбники намагаються ввести на окупованих територіях України в обіг російські рублі.