Російські окупанти намагаються розширити свою грошово-валютну систему на окремі райони України

Росію спіймали на черговій маніпуляції. Окупанти намагаються ввести на окупованих територіях України в обіг російські рублі.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО України.

"На окупованих територіях, зокрема, в містах Мелітополь Запорізької області та Генічеськ Херсонської області, окупант намагається ввести в обіг власну "дерев'яну" валюту", - йдеться в повідомленні.

У зв'язку з цим окупанти намагаються:

обмежити ввезення гривневої готівки;

отримати списки жителів міст, які отримують пенсії та соціальні виплати, щоб виплачувати їх в рублях;

перевести розрахунки роздрібної торгівлі в рублях.

Таким чином, російські окупанти намагаються розширити свою грошово-валютну систему на окремі райони України, щоб ускладнити взаємодію України з громадянами, а в подальшому змусити населення змиритися з окупацією.

При цьому в центрі нагадали, що в Україні пройшла загальна цифровізація, завдяки чому велика частина пенсій і соцвиплат проводяться в безготівковій формі.

Як раніше повідомляв УНІАН, 24 лютого РФ почала бомбити українські міста. Масово гине мирне населення України. В результаті Російський рубль "впав на дно" через множинні санкції, в тому числі обмеження на валюту, і розривів торгових зв'язків.

У зв'язку з цим Російська Федерація вирішила приймати оплату за поставлений в Європу газ в російських рублях.

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