Росію спіймали на черговій маніпуляції. Окупанти намагаються ввести на окупованих територіях України в обіг російські рублі.
Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО України.
"На окупованих територіях, зокрема, в містах Мелітополь Запорізької області та Генічеськ Херсонської області, окупант намагається ввести в обіг власну "дерев'яну" валюту", - йдеться в повідомленні.
У зв'язку з цим окупанти намагаються:
- обмежити ввезення гривневої готівки;
- отримати списки жителів міст, які отримують пенсії та соціальні виплати, щоб виплачувати їх в рублях;
- перевести розрахунки роздрібної торгівлі в рублях.
Таким чином, російські окупанти намагаються розширити свою грошово-валютну систему на окремі райони України, щоб ускладнити взаємодію України з громадянами, а в подальшому змусити населення змиритися з окупацією.
При цьому в центрі нагадали, що в Україні пройшла загальна цифровізація, завдяки чому велика частина пенсій і соцвиплат проводяться в безготівковій формі.
Як раніше повідомляв УНІАН, 24 лютого РФ почала бомбити українські міста. Масово гине мирне населення України. В результаті Російський рубль "впав на дно" через множинні санкції, в тому числі обмеження на валюту, і розривів торгових зв'язків.
У зв'язку з цим Російська Федерація вирішила приймати оплату за поставлений в Європу газ в російських рублях.