Дипломати ЄС і Японії кажуть, що пропозиція Вашингтона "просто нездійсненна".

ЄС і Японія виступили проти пропозиції США країнам G7 заборонити весь експорт до Росії.

Як пише Financial Times з посиланням на документи, заява лідерів G7 включає обіцянку замінити діючий секторальний режим санкцій проти РФ повною забороною на експорт з деякими винятками. Повна заборона на експорт включатиме винятки для сільськогосподарської, медичної та іншої продукції.

За словами двох офіційних осіб, пропозиція була зроблена США. Повідомляється, що Вашингтон незадоволений обходом санкцій РФ, оскільки Москва досі має можливості закуповувати західні технології для ведення війни.

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Але в Японії і ЄС вважають реалізацію такої заборони нездійсненною. За словами офіційних осіб, заміна 10-ти пакетів санкцій повною забороною на експорт плюс виключення можуть призвести до потенційного ослаблення вже існуючих обмежень.

Рада національної безпеки Білого дому відмовилася коментувати розмови з партнерами по G7, але заявила, що США "продовжать шукати способи притягнути Росію до відповідальності".

Лідери G7 зустрінуться в Хіросімі 19 травня на триденному саміті, присвяченому наслідкам війни Росії проти України, економічній безпеці, зеленим інвестиціям та Індо-Тихоокеанському регіону.

Заборона на експорт до Росії - що відомо

Напередодні Bloomberg писав, що деякі з ключових союзників України, в тому числі США, розглядають можливість ввести повну заборону більшої частини експорту в Росію. Це може призвести до значного посилення економічного тиску на РФ через розв'язану нею війну.

Пропонований підхід повністю змінить існуючий режим санкцій, заборонивши будь-який експорт, крім обумовлених винятків. Існуючі ж критерії дозволяють будь-який експорт, крім випадків, коли на нього поширюються санкції.

Якщо лідери G7 схвалять цей крок на саміті, тоді необхідно буде узгодити, що саме буде увійде в список виключень. Швидше за все, в нього потраплять ліки і сільськогосподарська продукція, включаючи продукти харчування.

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