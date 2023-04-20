Ця ідея пов'язана з тим, що деякі країни продовжують експортувати великі обсяги товарів до Росії.

Деякі з ключових союзників України, у тому числі США, розглядають можливість ввести повну заборону на більшу частину експорту до Росіъ. Це може призвести до значного посилення економічного тиску на РФ через розв'язану нею війну.

Як пише Bloomberg посилаючись на джерела, знайомі з цим питанням, чиновники країн "Великої сімки" обговорюють таку ідею напередодні саміту лідерів цих держав, який пройде в Японії в травні. Мета полягає в тому, щоб залучити до такого тиску країни Європейського Союзу. Ідея все ще обговорюється і може змінитися.

За словами джерел, пропонований підхід повністю змінить існуючий режим санкцій, заборонивши будь-який експорт, крім обумовлених винятків. Існуючі ж критерії дозволяють будь-який експорт, крім випадків, коли на нього поширюються санкції.

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Якщо лідери G7 схвалять цей крок на саміті, тоді необхідно буде узгодити, що саме увійде в список виключень. Швидше за все, у нього потраплять ліки та сільськогосподарська продукція, включаючи харчові продукти, сказало одне з джерел.

У G7 немедичні і несільськогосподарські товари, які можуть бути потрапити під повну заборону на ввезення в РФ, включають автомобілі, шоколад, пиво, взуття, квіти і косметику.

Але існують потенційно серйозні перешкоди для реалізації, зазначає Bloomberg. "Щоб нові критерії набули чинності в ЄС, їх мають затвердити всі країни-члени. Це викличе бурхливі дебати, враховуючи ймовірну негативну реакцію з боку компаній, які все ще експортують товари в Росію, а також ризик заходів у відповідь з боку Москви", - пише видання.

Якщо буде введено майже повне ембарго на експорт, зникне велика частина торгових потоків із цих країн з Росією, що досі залишилися.

Представник Ради національної безпеки США відмовився коментувати Bloomberg перспективи такого кроку.

Вплив санкцій на економіку Росії

На даний момент санкції майже вдвічі скоротили вартість експорту з ЄС і G7 до Росії. За даними женевського Trade Data Monitor, при цьому як і раніше залишаються товари, які ввозяться до Росію із Європи, США, Канади і Японії, на суму $66 мільярдів.

У "Великій сімці" стурбовані тим, що це занадто велика вигода для російської економіки воєнного часу, тим більше що Москва знаходить способи обійти санкції та ввозити товари через треті країни. "Велика сімка" і ЄС запровадили кілька пакетів санкцій, деякі з яких містили пільговий період перед тим, як набути чинності.

Росія відповіла на санкції, ввівши власні експортні заборони і періодично припиняючи поставки енергоносіїв до Європи. ЄС буде особливо вразливим через обмеження на такі товари, як мідь. А майже повна заборона на експорт до Росії може ще більше зблизити Москву з Китаєм, оскільки вона шукає альтернативи товарам, які перебувають під санкціями.

Москва припинила публікацію даних про імпорт, але кілька міжнародних спостерігачів й урядів відстежують їх експорт до Росії та митні дані. За даними Trade Data Monitor, Німеччина, Італія і Польща залишаються в трійці найбільших європейських експортерів товарів до Росії.

Навіть при існуючих обмеженнях Росії вдалося імпортувати деякі компоненти, що знаходяться під санкціями США і Європи, через треті країни, пише Bloomberg. Це змушує "Велику сімку" і ЄС приділяти підвищену увагу вирішенню проблеми обходу санкцій, особливо посиленню контролю за так званими товарами подвійного призначення, які можуть служити як військовому, так і цивільному застосуванню.

Обхід санкцій проти Росії

Як повідомляв УНІАН, на територію Російської Федерації продовжують ввозитися заборонені західними санкціями технології. Як пише NYT, треті країни поставили Москві "заборонки" уже на мільйони доларів. Зокрема, чиновники відзначили сплеск продажів чіпів й інших електронних компонентів до Росії через Вірменію, Казахстан та інші країни. США і їхні союзники ведуть боротьбу за те, щоб чіпи, необхідні для систем озброєння, безпілотників і танків, не потрапили до рук Росії.

Раніше стало відомо, що станом на грудень 2022 року через фірми-посередники Москва отримала чіпів на 777 млн доларів, зокрема виробництва Intel, AMD, Texas Instruments, Analog Devices і Infineon.

А за даними FT, британська компанія Mykines Corporation за останній рік поставила в Росію рекордні обсяги електроніки, більша частина якої-внесена до санкційних списків.

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