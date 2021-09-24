За даними Держстату, споживча інфляція в Україні в серпні в річному вираженні - у порівнянні з серпнем 2020 року - склала 10,2%.

Міністерство економіки очікує збереження інфляції на рівні 10% до кінця 2021 року за відсутності нових викликів для економіки.

Про це йдеться в серпневому огляді інфляції Міністерства економіки.

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"Навіть з урахуванням несподіваного високого рівня зростання цін на енергоносії, варто припустити, що при відсутності нових викликів для економіки, рівень інфляції з великою ймовірністю буде близьким до 10%", - йдеться в документі.

При цьому наголошується, що такий рівень інфляції практично не несе деструктивного впливу на досягнення економічного розвитку.

Споживча інфляція в Україні:

За даними Держстату, споживча інфляція в Україні в серпні в річному вираженні - у порівнянні з серпнем 2020 року - склала 10,2%, залишившись на липневому рівні.

Ціни на цукор та соняшникову олію в Україні в серпні в річному вираженні - у порівнянні з серпнем 2020 року – підвищилися на 91,2% і 75,6% відповідно.

Разом з тим на 8% подешевшали овочі та на 9% - фрукти.

Кабінет міністрів прогнозував уповільнення інфляції до 6,2% на кінець 2022 року.

Автор: Богдан Слуцький