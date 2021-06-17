За даними Мінфіну, до кінця року Україні необхідно виплатити 368,4 млрд гривень.

Міністерство фінансів України опублікувало графік щомісячних платежів за державним боргом згідно з чинними договорами станом на 1 червня 2021 року.

Як повідомили в Мінфіні, до кінця року необхідно виплатити 368,4 млрд гривень, у т. ч. за внутрішнім боргом - 249,6 млрд гривень, за зовнішнім - 118,8 млрд гривень, передає РБК-Україна.

Так, найбільші виплати мають відбутися у вересні - 104,2 млрд гривень, у т.ч. за внутрішнім боргом - 22,8 млрд гривень, за зовнішнім - 81,4 млрд гривень.

У червні Україна має повернути кредиторам - 74,6 млрд гривень, у т.ч. за внутрішнім боргом - 62,8 млрд гривень, за зовнішнім - 11,8 млрд гривень.

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Автор: Олександр Топчій