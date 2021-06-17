Міністерство фінансів України опублікувало графік щомісячних платежів за державним боргом згідно з чинними договорами станом на 1 червня 2021 року.
Як повідомили в Мінфіні, до кінця року необхідно виплатити 368,4 млрд гривень, у т. ч. за внутрішнім боргом - 249,6 млрд гривень, за зовнішнім - 118,8 млрд гривень, передає РБК-Україна.
Так, найбільші виплати мають відбутися у вересні - 104,2 млрд гривень, у т.ч. за внутрішнім боргом - 22,8 млрд гривень, за зовнішнім - 81,4 млрд гривень.
У червні Україна має повернути кредиторам - 74,6 млрд гривень, у т.ч. за внутрішнім боргом - 62,8 млрд гривень, за зовнішнім - 11,8 млрд гривень.
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