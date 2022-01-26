Зростання держборгу відбулося за рахунок залученого пільгового фінансування від МВФ і МБРР і зростання державного внутрішнього боргу.

Станом на кінець 2021 року сукупний державний і гарантований державою борг України склав 2,67 трлн грн або 97,95 млрд дол., збільшившись протягом грудня на 113,3 млрд грн.

Як повідомила прес-служба Міністерства фінансів, зростання відбулося завдяки залученому пільговому фінансуванню від МВФ і МБРР і за рахунок зростання державного внутрішнього боргу.

Державний борг на кінець грудня склав 2,36 трлн грн (86,61 млрд дол.), з яких 45% становить державний внутрішній борг (ОВДП), а 55% - державний зовнішній борг, який складається з кредитів міжнародних фінансових організацій (24,7% від загальної суми державного боргу), єврооблігацій (26,5%) та іншого зовнішнього боргу (4%).

При цьому державний борг по відношенню до прогнозованого ВВП знизився до 45,2%, а державний і гарантований державою борг України - до 51,1% (у розрахунках використані очікуваний Мінекономіки обсяг номінального ВВП в сумі 5,23 трлн грн).

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Зазначається, що протягом грудня 2021 року Мінфін провів 27 аукціонів з розміщення ОВДП, завдяки яким на фінансування державного бюджету надійшло 74,9 млрд грн.

Платежі з погашення державного боргу за січень-грудень 2021 року склали 441,1 млрд грн, платежі з обслуговування – 150 млрд грн.

Держборг: