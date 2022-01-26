Станом на кінець 2021 року сукупний державний і гарантований державою борг України склав 2,67 трлн грн або 97,95 млрд дол., збільшившись протягом грудня на 113,3 млрд грн.
Як повідомила прес-служба Міністерства фінансів, зростання відбулося завдяки залученому пільговому фінансуванню від МВФ і МБРР і за рахунок зростання державного внутрішнього боргу.
Державний борг на кінець грудня склав 2,36 трлн грн (86,61 млрд дол.), з яких 45% становить державний внутрішній борг (ОВДП), а 55% - державний зовнішній борг, який складається з кредитів міжнародних фінансових організацій (24,7% від загальної суми державного боргу), єврооблігацій (26,5%) та іншого зовнішнього боргу (4%).
При цьому державний борг по відношенню до прогнозованого ВВП знизився до 45,2%, а державний і гарантований державою борг України - до 51,1% (у розрахунках використані очікуваний Мінекономіки обсяг номінального ВВП в сумі 5,23 трлн грн).
Читайте такожКабмін збільшив видатки держбюджету-2022
Зазначається, що протягом грудня 2021 року Мінфін провів 27 аукціонів з розміщення ОВДП, завдяки яким на фінансування державного бюджету надійшло 74,9 млрд грн.
Платежі з погашення державного боргу за січень-грудень 2021 року склали 441,1 млрд грн, платежі з обслуговування – 150 млрд грн.
Держборг:
- Державний і гарантований державою борг України за травень 2021 року зменшився в національній валюті на 17,57 млрд грн - до 2,517 трлн грн, а в доларовому еквіваленті збільшився на 0,19 млрд дол, до 91,52 млрд дол.
- Станом на червень 2021 року Україні протягом 12 місяців потрібно було виплатити по валютному держборгу понад 10 млрд дол.
- Державний і гарантований державою борг України за серпень 2021 року зменшився в національній валюті на 14,28 млрд грн - до 2,485 трлн грн, а в доларовому еквіваленті зменшився на 0,44 млрд дол. - до 92,96 млрд дол.
- Державний і гарантований державою борг України за жовтень 2021 року зменшився в національній валюті на 6,92 млрд грн - до 2,439 трлн грн, а в доларовому еквіваленті виріс на 0,61 млрд дол. - до 92,63 млрд дол.
- Мінфін підвищив прогноз виплат за державним боргом у 2022 році у порівнянні з жовтневим прогнозом на 17,9 млрд грн – до 456,4 млрд грн.