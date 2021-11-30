При цьому в доларовому еквіваленті держборг збільшився на 0,61 млрд дол. - до 92,63 млрд дол.

Державний і гарантований державою борг України за жовтень цього року зменшився в національній валюті на 6,92 млрд грн - до 2,439 трлн грн, а в доларовому еквіваленті виріс на 0,61 млрд дол. - до 92,63 млрд дол.

Про це свідчать дані Міністерства фінансів України.

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"Протягом жовтня 2021 року сума державного і гарантованого державою боргу України зменшилася в гривневому еквіваленті на 6,92 млрд грн і в доларовому еквіваленті державний і гарантований державою борг збільшився на 0,61 млрд дол. США", - сказано в повідомленні.

За даними Мінфіну, державний і гарантований державою зовнішній борг склав 1,413 трлн грн (57,9% від загальної суми державного і гарантованого державою боргу), або 53,67 млрд дол.; державний і гарантований державою внутрішній борг - 1,026 трлн грн (42,1%), або 38,96 млрд дол.

Держборг:

За даними Міністерства фінансів, Україна в 2021 році повинна виплатити за держборгом 585,13 млрд грн.

Державний і гарантований державою борг України за травень цього року зменшився в національній валюті на 17,57 млрд грн - до 2,517 трлн грн, а в доларовому еквіваленті збільшився на 0,19 млрд дол, до 91,52 млрд дол.

Станом на Червень 2021 року Україні протягом 12 місяців потрібно було виплатити по валютному держборгу понад 10 млрд дол.

Державний і гарантований державою борг України за серпень цього року зменшився в національній валюті на 14,28 млрд грн - до 2,485 трлн грн, а в доларовому еквіваленті зменшився на 0,44 млрд дол. - до 92,96 млрд дол.

Мінфін підвищив прогноз виплат за державним боргом у 2022 році порівняно з жовтневим прогнозом на 17,9 млрд грн – до 456,4 млрд грн.

Автор: Катерина Жирій