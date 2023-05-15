Також Україна має залучати у тому числі компанії країн-донорів до витрачання наданих ресурсів.

В рамках роботи Рамштайну гроші просто так ніхто не дає, потрібно показати конкретні проекти і як вони будуть впроваджуватись і вже під них виділяється фінансування. Про це в інтерв’ю Forbs розповів міністр фінансів Сергій Марченко.

"Треба відрізняти Рамштайн військовий і міжвідомчу координаційну платформу донорів. Вона вирішує свої задачі, наскільки це можливо. Є багато нюансів. Що стосується платформи, ми з партнерами говоримо про гроші, а їх просто так ніхто не дає, треба про це забути. Спочатку потрібно показати конкретні проекти і як вони будуть впроваджуватись. Це надзвичайно перспективна історія. Треба дати можливість сформувати всі необхідні бюрократичні механізми, щоб у нас була інфраструктура, яка допоможе накладати наявний ресурс з наявними проблемами і потребами", - зазначив Марченко.

Він підкреслив, що задача і для України, і для наших партнерів – сфокусуватися не лише на тому, як залучати гроші, а й на їх використанні.

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"Це знову ж таки про підготовку проектів. Далі вже ми зможемо говорити про збільшення масштабів з 14 млрд доларів, про які йдеться зараз до 30 чи 50 млрд на рік. Але для цього потрібні інвестиції. Умовно, щоб у галузі будівництва у нас були представлені, наприклад, і компанії з країн G7", - повідомив міністр фінансів.

Відбудова України - заяви Марченка

Навіть за наявності коштів на відбудову України від міжнародних партнерів будівництво не почнеться одразу через складні процеси проектування.

Як розповів міністр фінансів Сергій Марченко, в бюджеті вже наявні 3,3 млрд дол. на відбудову, залишається залучити 10,8 млрд дол., які у Мінфіні розраховують отримати від партнерів.