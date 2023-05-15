Міжнародні партнери також надають допомогу для відбудови в натуральному вигляді.

Навіть за наявності коштів на відбудову України від міжнародних партнерів будівництво не почнеться одразу через складні процеси проектування.

Як розповів міністр фінансів Сергій Марченко в інтерв’ю Forbes, в бюджеті вже наявні 3,3 млрд дол. на відбудову, залишається залучити 10,8 млрд дол., які у Мінфіні розраховують отримати від партнерів.

"Але тут я хотів би зазначити, що навіть якщо ці кошти, умовно, завтра з’являться і ми не зможемо їх швидко використати, мене запитають як міністра фінансів, чому у нас гроші лежать на рахунках і не рухаються. Ці кошти не дають на будь-які цілі. Під кожним з п’яти визначених пріоритетів на відновлення мають бути чіткі проекти", - сказав Марченко.

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Він пояснив, що цикл проектів досить складний та довготривалий та включає передпроектні роботи, технічне завдання та техніко-економічне обґрунтування (ТЕО). За словами міністра, тільки закупівлі ТЕО можуть займати до 60 днів, сама підготовка обґрунтування – до півроку, далі – проектування.

"Тому не варто формувати очікування, що нам дають гроші і ми тут одразу будуємо. Так не буває. По нових проектах починаючи від ідеї до здачі об’єкта може пройти 44 місяці. Якщо спрощена процедура – це 30 місяців. Якщо капітальний ремонт – до двох років. Поточний ремонт – в межах року. Тому я б сфокусувався зараз на підготовці техніко-економічних обґрунтувань проектів, щоби потім під них шукати конкретних донорів, які готові будуть це профінансувати. Максимум, що можемо швидко побудувати, – це інфраструктура", - сказав Марченко.

Також він розповів, що партнери надають допомогу в натуральному вигляді - це, умовно, генератори чи трансформатори для сектору енергетики. Для відновлення це може бути техніка, матеріали, обладнання. Схожий принцип діє, коли уряд США закуповує і передає військову допомогу.

"Те саме робить і уряд Японії. По інших країнах, якщо кошти йтимуть через механізми, створені Світовим банком, це мають бути проекти. Вже визначено три ключові напрями. Repower, Relink, Hope і Heal: енергетика, транспортна логістика, охорона здоров’я і реабілітація", - додав очільник Мінфіну.

Відновлення України після війни

Як повідомляв УНІАН, 20 жовтня 2022 року президент України Володимир Зеленський заявив, що на реалізацію Fast Recovery Plan Україні потрібно 3,5 млрд євро у 2022 році та близько 14 млрд євро у 2023 році.

У січні цього року уряд утворив Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України, яке координуватиме проекти з відновлення держави.

25 квітня міжнародна експертна група Єрмака-Макфола пропонує країнам запровадити для громадян Росії "збір на відбудову" України при оформленні туристичних віз.

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