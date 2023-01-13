1,5 млрд грн буде виділено для облаштування понад 300 укриттів та безпечних умов у закладах загальної середньої освіти.

У Державному бюджеті на 2023 рік закладено 156 млрд грн на фінансування освіти, у тому числі 1,5 млрд грн на облаштування укриттів у навчальних закладах.

Як повідомила прес-служба Міністерства фінансів, 87,5 млрд грн буде спрямовано на виплату заробітної плати вчителям; 4,6 млрд грн – на виплату академічних стипендій студентам, аспірантам і докторантам для близько 150 тис.осіб; 52,1 млрд грн – на підготовку кадрів закладами професійної передвищої освіти та вищої освіти.

Також 1,5 млрд грн передбачено для облаштування понад 300 укриттів і безпечних умов у закладах загальної середньої освіти; 1 млрд грн – на придбання понад 300 шкільних автобусів; 0,8 млрд грн – на видання і придбання понад 5,7 млн підручників і посібників; 0,3 млрд грн – проведення додаткових психолого-педагогічних та корекційно-розвиваючих занять для близько 45 тис. осіб з особливими освітніми потребами.

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"Цього року ми зосередилися на безпеці учнів, студентів, вчителів, викладачів. Тому в держбюджеті вперше передбачені кошти для забезпечення надійних і належно обладнаних укриттів. Адже в усіх закладах має бути створене безпечне середовище", - зазначив заступник міністра фінансів Роман Єрмоличев.

Держбюджет під час війни:

3 листопада 2022 року Верховна Рада ухвалила Державний бюджет України на 2023 рік. Дефіцит держбюджету в наступному році складе більше 20% ВВП, покривати його планують за рахунок допомоги партнерів. Прогноз інфляції становить 28%. Бюджет-2023 планується з урахуванням 1,3 трлн грн доходів, витрати складуть 2,6 трлн грн. Зростання ВВП передбачається на рівні 3,2%.

Фінансування загального фонду держбюджету у 2023 році планується за рахунок державних запозичень у сумі 1 516 873,9 млн грн, у тому числі зовнішніх - 1 426 149 млн грн, внутрішніх – 90 724,9 млн грн.

Обсяг платежів з погашення державного боргу на 2023 рік прогнозується в сумі 414 994,5 млн грн, у тому числі погашення державного зовнішнього боргу - 98 948,2 млн грн, державного внутрішнього боргу - 316 046,3 млн грн.

Обсяг платежів з обслуговування державного боргу на 2023 рік прогнозується в обсязі 326 283,5 млн грн, у тому числі державного внутрішнього боргу - 263 905,5 млн грн, державного зовнішнього боргу - 62 378 млн грн.

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