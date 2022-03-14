24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну / фото УНІАН

Міністр фінансів України Сергій Марченко вважає, що Національний банк має всі передумови для збереження стабільного курсу гривні.

Про це він заявив в ефірі Всеукраїнського телемарафону.

"Хочу відзначити позицію Національного банку, який досить чітко і активно провів перші дні, зафіксувавши курс і створивши певні умови, при яких є курсова стабільність. Я думаю, що вона буде збережена, тому що є все для цього передумови", - сказав він.

Курс 14 березня:

На 14 березня Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо долара на рівні 29,25 грн/дол.

Курс євро встановлено на рівні 33,17 грн/євро.

Війна проти України:

  • 24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну. Почалися обстріли та бомбардування українських міст. Масово гине мирне населення України.
  • 27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.
  • Станом на 9 березня ООН зафіксувало 1506 випадків загибелі або поранення цивільних осіб в Україні: 549 загиблих і 957 поранених.
  • Станом на 11 березня 2022 року За підрахунками ООН Україну залишили 2,5 мільйона біженців.
  • 13 березня, в Ірпені Київської області російські окупанти розстріляли кореспондента New York Times, ще один журналіст був поранений.
  • Станом на 13 березня Росія через санкції втратила доступ до половини своїх золотовалютних резервів.