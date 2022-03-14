24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну / фото УНІАН
Міністр фінансів України Сергій Марченко вважає, що Національний банк має всі передумови для збереження стабільного курсу гривні.
Про це він заявив в ефірі Всеукраїнського телемарафону.
"Хочу відзначити позицію Національного банку, який досить чітко і активно провів перші дні, зафіксувавши курс і створивши певні умови, при яких є курсова стабільність. Я думаю, що вона буде збережена, тому що є все для цього передумови", - сказав він.
Курс 14 березня:
На 14 березня Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо долара на рівні 29,25 грн/дол.
Курс євро встановлено на рівні 33,17 грн/євро.
Війна проти України:
- 24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну. Почалися обстріли та бомбардування українських міст. Масово гине мирне населення України.
- 27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.
- Станом на 9 березня ООН зафіксувало 1506 випадків загибелі або поранення цивільних осіб в Україні: 549 загиблих і 957 поранених.
- Станом на 11 березня 2022 року За підрахунками ООН Україну залишили 2,5 мільйона біженців.
- 13 березня, в Ірпені Київської області російські окупанти розстріляли кореспондента New York Times, ще один журналіст був поранений.
- Станом на 13 березня Росія через санкції втратила доступ до половини своїх золотовалютних резервів.