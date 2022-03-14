Міністр фінансів відзначив оперативну реакцію Нацбанку на початку війни.

Міністр фінансів України Сергій Марченко вважає, що Національний банк має всі передумови для збереження стабільного курсу гривні.

Про це він заявив в ефірі Всеукраїнського телемарафону.

"Хочу відзначити позицію Національного банку, який досить чітко і активно провів перші дні, зафіксувавши курс і створивши певні умови, при яких є курсова стабільність. Я думаю, що вона буде збережена, тому що є все для цього передумови", - сказав він.

Курс 14 березня:

На 14 березня Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо долара на рівні 29,25 грн/дол.

Курс євро встановлено на рівні 33,17 грн/євро.

Війна проти України: