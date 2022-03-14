Окупанти планують розпочати "утилізацію" боєприпасів прямо на майданчику станції.

Російські окупанти, які захопили Запорізьку АЕС, мають намір підірвати боєприпаси прямо навпроти енергоблоку.

Про це повідомляє прес-служба Енергоатому в телеграм-каналі.

Зазначається, що у найближчу годину окупанти, що захопили Запорізьку АЕС, планують розпочати "утилізацію" боєприпасів прямо на майданчику станції біля руїн учбово-тренувального центру ЗАЕС.

Тобто, окупанти збираються підривати боєприпаси прямо напроти енергоблоку №1 атомної станції, зазначають в Енергоатомі.

Захоплення ЗАЕС російськими окупантами: що відомо

Як повідомляв УНІАН, 4 березня російські військові захопили Запорізьку АЕС.

10 березня в "Енергоатомі" повідомили, що на всіх шести енергоблоках ЗАЕС працює український персонал, проте всі технічні питання керівництво станції змушене погоджувати з окупантами. Співробітники станції перебувають під сильним психологічним тиском з боку окупантів.

У мережі працюють два енергоблоки Запорізької АЕС. 7 березня був виведений в аварійний ремонт енергоблок N6, оскільки був пошкоджений при обстрілі окупантами.

10 березня російські загарбники замінували узбережжя Каховського водосховища, що межує із захопленою атомною електростанцією.

11 березня на Запорізьку АЕС прибули співробітники російської державної ядерної корпорації "Росатом". Вони заявили, що це нібито територія Росії, а Запорізька АЕС вже належить до системи управління корпорації "Росатом".

Вас також можуть зацікавити новини: