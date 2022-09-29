Загальний бюджет соціальних видатків на 2023 рік становить майже 800 млрд грн.

З 1 жовтня відбудуться перерахунки мінімальної пенсії за віком для непрацюючих українців через збільшення мінімальної зарплати, а з 1 грудня пенсії підвищаться через збільшення прожиткового мінімуму.

Про це повідомив заступник міністра соціальної політики Віталій Музиченко в ефірі інформаційного телемарафону.

"Минулого року ми планували кілька етапів підвищення пенсійного забезпечення, і з 1 жовтня відбудуться перерахунки, пов'язані зі зростанням мінімальної заробітної плати – збільшується мінімальна пенсія за віком для непрацюючих людей, які досягли 65 років, мають повний страховий стаж, а також для інших категорій. Наступний етап цього року передбачений з 1 грудня, коли збільшиться прожитковий мінімум", - сказав він.

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При цьому наступного року таких підвищень у бюджеті не передбачено.

"На жаль, на наступний рік ми говоримо про те, що це буде бюджет, який передбачає повноцінне і в першу чергу фінансування армії, безпеки та оборони – це пріоритет №1. Але пріоритет №2 це все-таки соціальні виплати", - сказав Музиченко.

За його словами, загальний бюджет соціальних видатків на 2023 рік становить майже 800 млрд грн. З них безпосередньо на пенсійне забезпечення передбачено 233 млрд грн.

"Якщо говорити в цілому, підвищення соціальних стандартів, яке планується на наступний рік, то рік до року це складе 5,4%. Звичайно, це дуже мало, але це те, що ми можемо собі дозволити. Бюджет на наступний рік формується в тій ситуації, яку ми розуміємо. Якщо будуть зміни-зміни на фронті, у військовому плані, в соціально-економічному плані, то, звичайно, в пріоритет ми будемо закладати подальше зростання доходів населення", - додав заступник міністра.

Мінімальна зарплата під час війни:

Зараз мінімальна зарплата становить 6,5 тис. грн, а з 1 жовтня 2022 року складе 6,7 тис.грн.

За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, уряд не бачить можливості Збільшити мінімальну заробітну плату у 2023 році.

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