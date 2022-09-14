Станом на зараз мінімальна зарплата становить 6500 гривень, а з 1 жовтня 2022 року становитиме 6700 гривень.

Уряд не передбачив підвищення мінімальної зарплати у проекті державного бюджету-2023.

Про це повідомила прес-служба Міністерства фінансів.

"Попри складні умови воєнного стану, в проекті бюджету збережений рівень соціальних стандартів: мінімальна заробітна плата з 1 січня 2023 року складе 6700 грн на місяць, прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць – 2589 гривень", - йдеться в повідомленні.

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Станом на зараз мінімальна зарплата становить 6500 гривень, а з 1 жовтня 2022 року становитиме 6700 гривень. Це означає, що в проекті держбюджету на 2023 рік фактично заморожується підвищення соціальних стандартів.

Війна в Україні та держбюджет:

29 липня 2022 року стало відомо про те, що НБУ планує припинити "друкувати гроші" для держбюджет у 2024 році.

3 серпня 2022 року з'явилася інформація про те, що в Україні можуть підняти податки для наповнення держбюджету.

15 серпня через війну в Україні збільшили видатки держбюджета.

За даними радника президента України з економічних питань Олега Устенка, річний дефіцит держбюджету в умовах продовження війни досягне наприкінці 2022 року 50 млрд доларів, або близько 30-35% ВВП.

За січень-серпень 2022 року державний бюджет був виконаний з дефіцитом в сумі 416,9 млрд грн, у тому числі загальний фонд – в сумі 418,1 млрд грн проти запланованого розкладом загального фонду на січень-серпень 2022 року дефіциту в сумі 864,2 млрд грн. У серпні фактичний дефіцит державного бюджету склав 5,4 млрд грн.

8 вересня 2022 року в Мінфіні повідомили про те, що в держбюджеті-2023 буде передбачено скорочення витрат всіх органів влади.

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