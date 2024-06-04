Американські компанії мають приділяти більше уваги своїм ланцюжкам постачань.

Американський бізнес має посилити контроль за дотриманням санкцій проти Російської Федерації, щоб РФ не отримувала товари подвійного призначення. Про це в інтерв'ю CNBC сказав заступник міністра фінансів Сполучених Штатів Америки Воллі Адейемо.

За його словами, американські компанії мають приділяти більше уваги своїм ланцюжкам постачань, щоб не стати співучасниками спроб РФ обійти обмеження, накладені з боку Заходу.

Зокрема, як сказав Адейемо, особливу увагу такому питанню мають приділити виробники мікроелектроніки та верстатів, оскільки РФ може з їхньою допомогою отримувати товари подвійного призначення.

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"Ми знаємо, що Кремль попросив свої спецслужби знайти способи обійти наші санкції. ... Ми сказали китайцям: ви можете підтримувати міцні економічні відносини з росіянами, але продаж цих товарів ви повинні припинити. І якщо вони це зроблять, і якщо китайці скажуть, що припинять це робити, Росія не зможе виробляти зброю, яку вони хочуть для війни, яку вони ведуть в Україні", - пояснив американський урядовець.

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"Велика сімка" готує новий удар по Росії. За інформацією Bloomberg, еякі союзники обговорюють способи боротьби з "російським" SWIFT.

Видання зазначає, що Москві вдається обходити обмеження, імпортуючи заборонені товари через такі країни, як Китай, Туреччина, ОАЕ і держави Центральної Азії, часто через мережі посередників у кількох юрисдикціях.

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