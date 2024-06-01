Деякі союзники обговорюють способи боротьби з "російським" SWIFT.

Країни G7 і Європейський союз розглядають варіанти посилення санкцій проти банків, які допомагають Москві обходити санкції.

Видання Bloomberg пише, що деякі союзники розглядають заходи, які будуть спрямовані проти кредиторів третіх країн, які використовують систему передання фінансових повідомлень Банку РФ, подібну до SWIFT, для обходу торгових обмежень.

Москві вдається обходити обмеження, імпортуючи заборонені товари через такі країни, як Китай, Туреччина, ОАЕ і держави Центральної Азії, часто через мережі посередників у кількох юрисдикціях.

Відео дня

Останнім часом чиновники зосередили увагу на банках, які допомагали Росії, попередивши їх про нові штрафи, що змусило кілька кредиторів посилити обмеження і знизило російський імпорт.

Нові санкції ЄС

У рамках нового пакета санкцій Єврокомісія запропонувала ввести обмеження для банків, що використовують систему передачі фінансових повідомлень центробанку РФ, відому як SPFS, для обходу санкцій. Подібно до SWIFT, вона діє як захищена мережа обміну повідомленнями для полегшення міжбанківських платежів.

У 2023 році використання системи зросло майже втричі порівняно з 2022 роком. Зараз нею користуються понад 150 банків у 20 країнах, включно з Китаєм, Білоруссю, Вірменією, Таджикистаном і Казахстаном.

ЄС має намір узгодити пакет заходів до саміту G7, але кілька країн блоку виступили проти повної заборони SPFS через побоювання, що такий крок може вплинути на законні транзакції і зашкодити відносинам із третіми країнами.

Серед інших обговорюваних заходів - пропозиції внести до списку банки третіх країн, які допомагають Росії обходити санкції, посилити юридичні вимоги до компаній щодо поліпшення перевірок їхніх дочірніх компаній і ланцюжків поставок.

Усе висить на волосині

Повідомляється, що конкретні обмеження, які можуть з'явитися за підсумками саміту "Великої сімки", все ще перебувають на стадії обговорення, і союзники можуть вжити різних заходів. Проте переговори підкреслюють увагу G7 до ролі фінансового сектору в здатності Росії обходити санкції і купувати військові технології.

Після повномасштабного вторгнення в Україну 2022 року кілька великих російських банків було відключено від SWIFT, що змусило Москву переключити бізнес на SPFS, створену 2014 року після незаконної анексії Криму.

США та їхні союзники попередили банки про необхідність суворіше дотримуватися санкцій і попередили про штрафи при спробах ухилитися від цієї вимоги.

Крім того, лідери країн "Великої сімки" сподіваються досягти політичної угоди про те, як використовувати прибуток, отриманий від заморожених російських активів, для допомоги Україні.

Санкції проти Росії - останні новини

Видання Financial Times повідомило, що США погрожують санкціями китайським компаніям, які постачають РФ товари для військових потреб. Європейським компаніям теж зробили відповідне попередження.

США прагнуть активніше залучати банки для блокування схем обходу санкцій, щоб саме фінансові установи перевіряли, наскільки законною є поставка товару до РФ, за якою банк проводить оплату.

Вас також можуть зацікавити новини: