Існуюча кон’юнктура ринку мала наслідком укріплення гривні на більш ніж 7% з початку року.

Зміцненню курсу гривні сприяє низка факторів, зокрема зростання цін на основні товари українського експорту та стрімке зростання валютних надходжень від експорту IT-послуг та трудових мігрантів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив заступник голови Національного банку України Юрій Гелетій під час брифінгу.

"Щодо факторів, які зумовлюють ревальвацію гривні, - сприятлива кон’юнктура світового ринку для основних товарів українського експорту, власне вона є головним драйвером домінування пропозиції валюти у другому півріччі. Експорт зростав з огляду на високі ціни на основні експортні товари. Серед причин зростання цін - активне відновлення світової економіки, накопичення виробничих та продовольчих запасів, введення експортних мит на поставки зернових окремими країнами", - сказав Гелетій.

Він зазначив, що у 2021 році вже зібрано рекордний урожай ранніх зернових, а також очікуються високі показники для інших сільськогосподарських культур.

Крім цього, за його словами, обсяги продажу підприємств гірничо-металургійного та агропромислового комплексів сягнули довгострокових рекордів, зокрема восени.

"Також заслуговує уваги стрімке зростання джерел валютних надходжень від експортерів IT-послуг та трудових мігрантів – за 8 місяців 2021 року обсяг експорту IT-послуг сягнув 4,3 млрд дол., що на 32% більше, ніж минулорічний рівень, а перекази досягли 9,1 млрд дол., що на 19% більше, ніж торік", - зазначив заступник голови НБУ.

Також він повідомив, що окремі підприємства державного сектора здійснили помітний внесок в збільшення пропозиції валюти.

За словами Гелетія, одночасне зростання попиту на валюту, яке було викликане значним збільшенням репатріації дивідендів, збільшенням споживання, зростанням цін на енергоресурси, відстало від зростання пропозиції. І в умовах плаваючого курсу така кон’юнктура ринку мала наслідком укріплення гривні на більш ніж 7% з початку року.

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"Щодо дій НБУ в напрямку інтервенцій зазначу, що з початку червня пропозиція валюти почала помітно домінувати, Нацбанк відновив активні інтервенції з купівлі валюти в резерви. Якщо у січні-травні їх обсяг становив 221 млн дол., то за результатами червня-жовтня це близько 1 млрд 800 млн, і лише у жовтні ми викупили в резерви понад 660 млн дол. За результатами року сальдо інтервенцій становить 2 млрд 140 млн дол.", - сказав він.

Гелетій додав, що укріплення гривні сприяє стримуванню інфляційних процесів, а також формує в учасників ринку адекватні уявлення про валютні ризики, так як курс може рухатись як в сторону ревальвації, так і в сторону девальвації.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк України на четвер, 21 жовтня, встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 26,21 грн/дол., тобто гривня зміцнилася на 7 копійок у порівнянні з попереднім показником. Курс гривні до долара в обмінних пунктах Києва на ранок четверга, 21 жовтня, зміцнився на 5 копійок – до 26,35 грн/дол.

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Автор: Катерина Жирій