Курс гривні до євро встановлено на рівні 30,48 грн/євро.

Національний банк України на четвер, 21 жовтня, встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 26,21 грн/дол., тобто гривня зміцнилася на 6 копійок у порівнянні з попереднім показником.

Згідно з даними на сайті НБУ, офіційний курс гривні до євро на четвер встановлений на рівні 30,48 грн/євро, тобто гривня зміцнилася на 13 копійок в порівнянні з попереднім показником.

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Міжбанк:

На міжбанківському валютному ринку України котирування гривні до долара встановилися на рівні 26,19/26,21 грн/дол., до євро - на рівні 30,44/30,46 грн/євро.

Курс на 20 жовтня:

Національний банк України на середу, 20 жовтня, встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 26,27 грн/дол., тобто гривня зміцнилася на 7 копійок у порівнянні з попереднім показником.

Прогноз до кінця жовтня:

Експерти прогнозували, що наприкінці жовтня гривня ослабне і курс долара піде вгору.

Автор: Катерина Жирій