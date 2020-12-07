Міжнародні резерви України в листопаді залишилися на рівні $26,1 мільярда.

Міжнародні резерви України в листопаді залишилися на рівні 26,1 мільярда доларів.

Про це передає прес-служба Національного банку України.

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Згідно з повідомленням, міжнародні резерви України в листопаді зменшилися вкрай незначно - на 0,02%, або 4,7 мільйона доларів, в результаті погашення зовнішніх і внутрішніх зобов'язань держави і операцій Національного банку для згладжування курсових коливань на валютному ринку, які були врівноважені шляхом валютних надходжень на користь уряду.

Загалом, за даними Нацбанку, динаміку резервів протягом листопада визначали, зокрема, операції уряду з управління державним боргом.

"Валютні надходження на користь уряду становили 355,5 мільйона доларів, у тому числі 345,5 мільйона доларів - від розміщення внутрішніх державних облігацій (ОВДП). Водночас загальний обсяг платежів з обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті становить 319,6 мільйона доларів. З цієї суми 245,9 мільйона доларів були спрямовані на обслуговування і погашення ОВДП, номінованих в іноземній валюті, 72,5 мільйона доларів - на виконання зобов'язань перед МВФ, інші кошти - на виконання інших зобов'язань держави в іноземній валюті", - сказано в повідомленні.

Що вплинуло на міжнародні резерви

Також, за даними регулятора, на динаміку резервів вплинули операції Національного банку на міжбанківському валютному ринку. Відзначається, що на початку листопада попит на валюту на міжбанківському валютному ринку перевищував пропозицію в результаті продовження пожвавлення ділової активності, в тому числі через активізацію імпортерів. Для згладжування коливань у бік знецінення Нацбанк провів кілька інтервенцій з продажу валюти на суму 87 мільйонів доларів. Водночас в окремі дні, коли на ринку спостерігалося надлишкова пропозиція валюти, Національний банк придбав 41 мільйон доларів. Останні три тижні листопада валютний ринок був збалансованим, тому НБУ не виходив з інтервенціями.

Згідно з повідомленням, також відбулася переоцінка фінансових інструментів внаслідок зміни ринкової вартості та курсів валют, і минулого місяця їх вартість збільшилася на 77,9 мільйона доларів.

"Поточний обсяг міжнародних резервів покриває 4,3 місяця майбутнього імпорту, що є достатнім для виконання зобов'язань України та поточних операцій уряду і Національного банку", - сказано в повідомленні.

Що цьому передувало

Міжнародні резерви України в жовтні скоротилися на 1,5% - до 26,1 мільярда доларів.

У 2019 році міжнародні резерви України зросли на 22% - до 25,3 мільярда доларів, досягнувши семирічного максимуму.

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Автор: Катерина Жирій