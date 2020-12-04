Курс гривні до євро зміцнився до 34,39 грн/євро.

Національний банк України на понеділок, 7 грудня, встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 28,29 грн/дол., тобто гривня зміцнилася на 1 копійку в порівнянні з попереднім показником.

Згідно з даними на сайті НБУ, офіційний курс гривні до євро на понеділок встановлений на рівні 34,39 грн/євро, тобто гривня зміцнилася до євро на 1 копійку в порівнянні з попереднім показником.

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Офіційний курс

Нацбанк на 7 грудня встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США - 28,29 (4 грудня - 28,30)

100 EUR - 34,39 (4 грудня - 34,40)

Міжбанк

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 28,28/28,30 грн/дол., до євро - на рівні 34,39/34,41 грн / євро.

Курс днем раніше

Національний банк України на 4 грудня встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 28,30 гривні/долар, тобто гривня зміцнилася на 14 копійок у порівнянні з попереднім показником.

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Автор: Катерина Жирій