Більшість сервісів будуть тимчасово недоступні 10 липня.

Більшість сервісів в Приват24 тимчасово не працюватимуть вночі 10 липня. Банк проводитиме регламентні роботи.

Про це пише прес-служба Приват24.

"10 липня з 00:00 до 05:00 ми проводитимемо регламентні роботи в Приват24. Більшість сервісів будуть тимчасово недоступні. Перепрошуємо за незручності", - пише пресслужба.

Як повідомляв УНІАН, раніше Monobank та ПриватБанк підняли картковий курс валют до ринкового рівня. Банки встановлюють єдині курси обміну валют для оплати картками та купівлі-продажу готівкової валюти у своїх відділеннях виходячи з ринкової ситуації.

Зазначається, що це відповідає існуючому готівковому курсу валют. Раніше курси в онлайн-банкінгах були набагато нижчими.

Відмовитися від тактики неринково низького карткового курсу "Приват" спонукав НБУ. Регулятор розраховує, що підвищення курсів лідером ринку стимулює зробити те саме й інші фінустанови.

Занижений картковий курс тисне на золотовалютні резерви. У червні регулятор витратив на валютному ринку майже $4 млрд з резервів. У травні аналогічний показник становив $3,4 млрд, у квітні – $2,2 млрд.

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