Раніше курси в онлайн-банкінгах були набагато нижчими.

Monobank з 6 липня встановлює ринковий курс валютообміну для безготівкових операцій.

Банки встановлюють єдині курси обміну валют для оплати картками та купівлі-продажу готівкової валюти у своїх відділеннях виходячи з ринкової ситуації.

За даними банку, курс гривні за картковими операціями в Monobank на сьогоднішній день встановлено на рівні 35,00 – 35,45 грн за долар та 35,9 – 36,63 грн за євро.

Зазначається, що це відповідає існуючому готівковому курсу валют. Раніше курси в онлайн-банкінгах були набагато нижчими. Ще 5 липня курс з карткових операцій у Monobank становив 31,6 грн за дол. та 32,35 грн за євро.

Банки встановлюють єдині курси обміну валют для оплати картками та купівлі-продажу готівкової валюти у своїх відділеннях виходячи з ринкової ситуації, нормативних документів регулятора, підтримки цілісності ринку та виходячи з інтересів клієнтів.

Нагадаємо, з 6 липня Приватбанк підніме курс валют під час оплати карткою до рівня готівкового курсу. Насамперед це торкнеться українців, які поїхали за кордон і розплачувалися гривневими картками.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк з 21 травня скасував обмеження на встановлення курсу, за яким уповноважені установи можуть продавати готівкову іноземну валюту клієнтам, – раніше відповідний курс не повинен був відхилятися від офіційного більш ніж на 10%. Офіційний курс гривні до долара зафіксований Нацбанком на рівні 29,25 грн/дол. з 24 лютого 2022 року.

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