Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" становить 37,45 грн, євро - 40,49 грн.

Курс готівкового долара до гривні у "ПриватБанку" сьогодні, 25 вересня, подешевшав на 10 копійок – до 37,90 грн за долар.

Курс готівкового євро у фінустанові сьогодні не змінився і становить 41,15 грн за євро. Продати американську валюту в банку можна за курсом 37,30 грн, євро - за курсом 40,15 грн за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" незмінний і становить 37,45 грн. Курс євро при оплаті карткою сьогодні також не змінився – 40,49 грн.

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Готівковий курс гривні до долара в банківських обмінниках України сьогодні, 25 вересня, залишився на рівні попереднього показника – 38,30 грн за долар. Щодо євро курс гривні сьогодні зміцнився на 5 копійок і складає 41,20 грн за євро.

Начальник департаменту казначейства "Глобус Банку" Тарас Лєсовий у коментарі УНІАН прогнозував, що з 25 вересня по 1 жовтня на готівковому валютному ринку очікується досить стабільна та прогнозована ситуація.

Очікується, що коридор коливань буде на рівні 38,70-39,00 грн/$ та 41,7-42 грн/€. Різниця між курсом продажу та покупки не перевищить 0,3 грн (тут не враховуються можливі поточні зміни спреду на "чорному" ринку), а щоденні коливання будуть в межах 0,3-0,5 грн.

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