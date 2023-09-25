Продати долар можна в середньому за курсом 37,70 грн, євро – 40,50 грн.

Готівковий курс гривні до долара в банківських обмінниках України сьогодні, 25 вересня, залишився на рівні попереднього показника – 38,30 грн за долар.

Згідно з оприлюдненими даними банків, щодо євро курс гривні сьогодні зміцнився на 5 копійок і складає 41,20 грн за євро. Продати американську валюту сьогодні можна в середньому за курсом 37,70 грн за долар. Продати євро можна за курсом 40,50 грн за євро.

Курс валют в Україні

Готівковий курс гривні до долара в банківських обмінниках України 22 вересня подешевшав на 10 копійок – до 38,00 грн за долар. Курс готівкового євро у фінустанові тоді не змінився і склав 41,15 грн за євро.

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За прогнозом аналітика Олексія Козирєва, за поточної ситуації на валютному ринку особливої загрози швидкого зльоту курсу немає, що дозволяє потенційним покупцям валюти відносно спокійно підбирати найбільш прийнятні для них умови.

Козирєв зазначив, що, попри перевищення покупки валюти населенням над її продажом, особливого ажіотажу з купівлі валюти немає. Причиною, за словами аналітика, є недавні послаблення НБУ у вигляді дозволу купівлі валюти населенню онлайн в межах до 50 тисяч гривень, і з купівлі валюти на тримісячні депозити до 200 тисяч гривень в еквіваленті. Ці пом’якшення зняли частину підвищеного попиту на готівковому сегменті ринку.

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