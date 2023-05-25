Продати американську валюту в банку можна за курсом 36,92 грн/дол.

Курс готівкового долара у "ПриватБанку" подорожчав на 5 копійок - до 37,42 грн за долар. Курс долара на карткові розрахунки в банківській установі становить 37,45 грн, євро - 41,32 грн.

Як передає кореспондент УНІАН, курс євро залишився на рівні попереднього дня - 40,75 грн/євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 36,92 грн/дол., євро - 39,75 грн/євро.

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Що зараз відбувається з курсом

Курс долара в Україні у найближчі кілька тижнів очікується на рівні від 36,5 до 37,5 грн/дол.

Як прогнозує керівник аналітичного департаменту Concorde Capital Олександр Паращій, ситуація на готівковому валютному ринку буде стабільною і навряд чи буде чимось особливо відрізнятися від травневої.

При цьому експерт не виключив того, що готівковий курс може не тільки зрівнятися з офіційним, але і впасти нижче його рівня. Хоча таку можливість експерт оцінює, як мінімальну. Крім того, на думку Паращія, якщо така ситуація і виникне, то триватиме дуже недовго.

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