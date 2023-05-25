Продати американську валюту в середньому можна за курсом 37,15 грн за дол.

Готівковий курс гривні до долара в банківських обмінниках Києва сьогодні, 25 травня, залишився на рівні попереднього показника – 37,60 грн/дол.

Як передає кореспондент УНІАН, щодо євро курс гривні також не змінився і складає 40,85 грн/євро. Продати американську валюту в середньому можна за курсом 37,15 грн за дол., євро - 40,25 грн за євро.

Що відбувається з курсом

За прогнозом керівника аналітичного департаменту Concorde Capital Олександра Паращія, курс долара в Україні у найближчі кілька тижнів очікується на рівні від 36,5 до 37,5 грн/дол. За його словами, ситуація на готівковому валютному ринку буде стабільною і навряд чи буде чимось особливо відрізнятися від травневої.

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При цьому експерт не виключив того, що готівковий курс може не тільки зрівнятися з офіційним, але і впасти нижче його рівня. Хоча таку можливість експерт оцінює, як мінімальну. Крім того, на думку Паращія, якщо така ситуація і виникне, то триватиме дуже недовго.

Заступник директора з торгівлі цінними паперами Dragon Capital Сергій Фурса прогнозує, що у червні ситуація на валютному ринку України буде стабільною. За його словами, курс долара в Україні у червні 2023-го року навряд чи різко зміниться. Швидше за все, він коливатиметься у межах коридору від 36,5 до 37,5 грн/дол.

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