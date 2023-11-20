Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" становить 37,45 грн, євро - 40,98 грн.

Курс готівкового долара до гривні у "ПриватБанку" сьогодні, 20 листопада, подешевшав на 5 копійок – до 37,50 грн за долар. Курс готівкового євро у фінустанові сьогодні не змінився і становить 40,85 грн за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 37,00 грн, євро - за курсом 39,85 грн за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" незмінний і становить 37,45 грн. Курс євро при оплаті карткою сьогодні подорожчав на 16 копійок і складає 40,98 грн.

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Курс валют в Україні

Готівковий курс гривні до долара в банках України сьогодні, 20 листопада, послабився на 3 копійки – до 37,88 грн за долар в середньому. Щодо євро середній курс гривні сьогодні послабився на 10 копійок і становить 40,95 грн за євро.

Середній курс у валютних обмінниках Києва сьогодні становить 37,75 грн/дол. (продати долар можна за 37,67 грн), євро – 40,94 грн/євро (курс продажу – 40,76 грн/євро).

У державному бюджеті на 2024 рік закладено прогнозний курс гривні до долара на рівні 40,7 грн за дол. у середньому за рік (проти очікуваних 41,4 грн за дол. у законопроекті до першого читання).

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