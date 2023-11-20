Продати долар можна в середньому за курсом 37,35 грн, євро – 40,30 грн.

Готівковий курс гривні до долара в банках України сьогодні, 20 листопада, послабився на 3 копійки – до 37,88 грн за долар в середньому. Продати американську валюту в банках сьогодні можна в середньому за курсом 37,35 грн за долар.

Щодо євро середній курс гривні сьогодні послабився на 10 копійок і становить 40,95 грн за євро. Продати євро можна в середньому за курсом 40,30 грн за євро.

Середній курс у валютних обмінниках Києва сьогодні становить 37,75 грн/дол. (продати долар можна за 37,67 грн), євро – 40,94 грн/євро (курс продажу – 40,76 грн/євро).

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Курс валют в Україні

Національний банк України на понеділок, 20 листопада, встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 36,14 грн/дол., тобто гривня зміцнилася на 11 копійок порівняно з п’ятничним показником. Офіційний курс гривні до євро на понеділок встановлений на рівні 39,26 грн/євро, тобто гривня зміцнилася на 5 копійок порівняно з попереднім курсом НБУ.

Начальник департаменту казначейства "Глобус Банку" Тарас Лєсовий у коментарі УНІАН прогнозував, що цього тижня на валютному ринку України можливі певні курсові коливання як у бік зростання, так і в бік зменшення, проте ці зміни не будуть суттєвими.

За словами експерта, коридор можливих коливань курсів на готівковому ринку буде в межах 37-38 грн/$ та 39-41 грн/€, а різниця між курсами покупки та продажу, а також поточні коливання на готівковому ринку не перевищать 0,3-0,5 грн.

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