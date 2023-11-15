Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" становить 37,45 грн, євро - 40,82 грн.

Курс готівкового долара до гривні у "ПриватБанку" сьогодні, 15 листопада, подорожчав на 5 копійок – до 37,60 грн за долар.

Курс готівкового євро у фінустанові сьогодні подорожчав на 10 копійок і становить 40,50 грн за євро. Продати американську валюту в банку можна за курсом 37,10 грн, євро - за курсом 39,50 грн за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" незмінний і становить 37,45 грн. Курс євро при оплаті карткою сьогодні подорожчав на 17 копійок і складає 40,82 грн.

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Курс валют в Україні

Готівковий курс гривні до долара в банках України сьогодні, 15 листопада, послабшав на 5 копійок – до 37,85 грн за долар в середньому. Щодо євро середній курс гривні сьогодні послабився на 20 копійок і становить 40,70 грн за євро.

Середній курс у валютних обмінниках Києва сьогодні становить 37,75 грн/дол. (продати долар можна за 37,65 грн), євро – 40,82 грн/євро (курс продажу – 40,40 грн/євро).

У прийнятому законі про державний бюджет на 2024 рік закладено курс гривні до долара на рівні 40,7 грн в середньому, на кінець наступного року курс очікується на рівні 42,1 грн за долар. Також уряд очікує, що на кінець цього року курс складе 38,6 грн за долар, замість 40,2, що прогнозувався у першому читанні законопроекту.

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