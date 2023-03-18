Водночас євро у банку подешевшав.

Курс готівкового долара у "ПриватБанку" подорожчав на 5 копійок – до 38,60 грн за долар.

Як передає кореспондент УНІАН, курс євро до гривні подешевшав на 10 копійок – до 40,90 грн/євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 38,10 грн/дол., євро – 39,90 грн/євро.

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Курс долара на карткові розрахунки в банківській установі становить 37,45 грн, євро – 40,16 грн.

Ситуація на валюнтому ринку України

Як повідомляв УНІАН, Національний банк з 21 травня 2022 року скасував обмеження на встановлення курсу, за яким уповноважені установи можуть продавати готівкову іноземну валюту клієнтам. Раніше відповідний курс не повинен був відхилятися від офіційного більш ніж на 10%.

21 липня Нацбанк знизив офіційний курс гривні на 25% – до 36,57 грн/дол.

Курс долара в Україні - що прогнозують експерти

До кінця поточного року вавартість долара в України коливатиметь ся у межах 39-40 грн/дол, прогнозують експерти.

За найоптимістичнішим прогнозом, курс долара перебуватиме у коридорі 38 - 39 грн/дол, а песимістичний прогноз передбачає курс на рівні - 41-42, 5 грн/дол.

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