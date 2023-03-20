Курс долара в банку трохи змінився, а курс євро залишився на попередньому рівні.

Курс готівкового долара у "Приватбанку" подорожчав на 2 копійки - до 38,62 грн за долар.

Як передає кореспондент УНІАН, курс євро до гривні не змінився і становить 40,90 грн/євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 38,12 грн/дол., євро - 39,90 грн/євро.

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Курс долара на карткові розрахунки в банківській установі становить 37,45 грн, євро - 38,85 грн.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк з 21 травня 2022 року скасував обмеження на встановлення курсу, за яким уповноважені установи можуть продавати готівкову іноземну валюту клієнтам. Раніше відповідний курс не повинен був відхилятися від офіційного більш ніж на 10%.

21 липня Нацбанк знизив офіційний курс гривні на 25% – до 36,57 грн/дол.

Курс валют сьогодні - дані на 20 березня 2023

Як повідомляв УНІАН, в Україні з початком нового тижня зросли ціни на валюту. Зокрема, в обмінниках Києва подорожчав долар та євро.

Сьогодні курс гривні до долара послабився на 3 копійки до 38,90 грн/дол, а щодо євро курс гривні послабився на 10 копійок і становить 41,20 грн/євро.

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