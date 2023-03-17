Ситуативне коливання поточного курсу не буде надто суттєвим – в межах 0,3 грн за 1 дол. та 0,4-0,5 грн за 1 євро.

Наступного тижня, з 20 по 26 березня, на валютному ринку продовжуватиметься період рівноваги, і коливання валютного курсу будуть незначними.

Про це в коментарі УНІАН розповів директор департаменту казначейства банку "COMINBANK" Герман Марченко. "Після періоду незначного зміцнення гривні до 5% зі зміною "коридору коливань", що тривав з другої половини лютого до початку березня, на валютному ринку продовжується період рівноваги. Так, 20-26 березня ситуація на готівковому ринку буде подібною до минулого тижня: курс долара перебуватиме на рівні 38-39 грн/дол., а євро – 40-41 грн/євро", - сказав експерт.

За його словами, наступного тижня будь-які зміни будуть малопомітні. Ситуативне коливання поточного курсу не буде надто суттєвим – в межах 0,3 грн за 1 дол. та 0,4-0,5 грн за 1 євро.

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Марченко зазначив, що, як і впродовж двох попередніх тижнів, на ринок позитивно впливатимуть кілька вагомих чинників. Зокрема, системне наповнення бюджету за рахунок міжнародних фінансових "донорів", експорту зернових та внутрішніх податків та зборів, низький рівень інфляції, рівновага між попитом і пропозицією на готівкову валюту.

Також відносна стабілізація в енергетиці України спонукає бізнес до поновлення виробництва, збільшення "обертів" власної діяльності.

"Таким чином, у період з 20 по 26 березня на валютному ринку зберігатиметься відносний спокій: за незначних поточних коливань, нові курсові межі з високою вірогідністю залишаться непорушними", - резюмував експерт.

Свіжий курс долара

Сьогодні курс гривні до долара в банківських обмінниках Києва послабився на 4 копійки – до 38,79 грн/дол. Щодо євро курс гривні не змінився і становить 41,10 грн/євро.

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