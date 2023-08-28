Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" становить 37,45 грн, євро - 42,02 грн.

Курс готівкового долара до гривні у "ПриватБанку" сьогодні, 28 серпня, подешевшав на 10 копійок - до 38,35 грн за долар.

Курс готівкового євро у фінустанові послабшав на 10 копійок – до 41,90 грн за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 37,65 гривень, євро - за курсом 40,90 гривень за одиницю іноземної валюти.

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Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" становить 37,45 грн, євро - 42,02 грн.

Курс валют в Україні

Готівковий курс гривні до долара в банківських обмінниках сьогодні, 28 серпня, зміцнився на 15 копійок - до 38,55 грн за долар. Згідно з оприлюдненими даними банків, щодо євро курс гривні подорожчав на 10 копійок і склав 42,00 грн за євро.

Фахівець економічної експертної платформи Олег Гетьман вважає, що восени слід очікувати повернення до плаваючого валютного курсу – за його словами, Національний банк давно йшов до того, щоб "відпустити" курс.

Чинниками, що говорять на користь повернення до плаваючого курсу, експерт назвав рекордні золотовалютні резерви, надходження валюти та профіцитний поточний платіжний баланс.

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