Курс євро сьогодні становить 43,00 грн/євро.

Курс готівкового долара у "Приватбанку" подешевшав на 20 копійок - до 40,10 грн за долар.

Як передає кореспондент УНІАН, курс євро до гривні подорожчав на 10 копійок - до 43,00 грн/євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 39,60 грн/дол., євро - 42,00 грн/євро.

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Курс долара на карткові розрахунки в банківській установі становить 37,45 грн, євро - 40,98 грн.

Як повідомляв УНІАН раніше, сьогоднів обмінниках Києва трохи змінився курс долара та євро.

Зокрема, курс гривні до долара зміцнився на 1 копійку - до 40,59 грн/дол, а євро подорожчав на 5 копійок - до 43,30 грн/євро.

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