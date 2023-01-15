Курс гривні до євро сьогодні становить 43,10 грн/євро.

Курс гривні до долара в банківських обмінниках Києва сьогодні ослабнув на 1 копійку – до 40,65 грн/дол.

Як передає кореспондент УНІАН, щодо євро курс гривні не змінився і складає 43,10 грн/євро.

Продати американську валюту в середньому можна за курсом 40,20 грн за дол., євро – 42,40 грн за євро.

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Національний банк з 21 травня 2022 року скасував обмеження на встановлення курсу, за яким уповноважені установи можуть продавати готівкову іноземну валюту клієнтам. Раніше відповідний курс не повинен був відхилятися від офіційного більш ніж на 10%.

До повномасштабного вторгнення Росії в Україну був плаваючий курс гривні.

21 липня Національний банк послабив офіційний курс гривні на 25% - до 36,57 грн/дол.

На думку дилера департаменту казначейства та фінансових інститутів "ОТП Банку" Антона Курінного, у найближчі один-два місяці курс навряд чи зміниться, а от пізніше можливе зростання вартості долара до 40,00 гривень.

У свою чергу фінансовий аналітик Олексій Козирєв вважає, що наявний курс долара у січні 2023 року в банках залишиться в межах від 39,20 гривень до 41,50 гривень, а курс євро - від 41,20 до 43,30 гривень.

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