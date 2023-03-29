Продати американську валюту в банку можна за курсом 37,55 грн/дол.

Курс готівкового долара у "ПриватБанку" подешевшав на 30 копійок – до 37,75 грн за долар.

Як передає кореспондент УНІАН, курс євро до гривні подешевшав на 15 копійок – до 40,85 грн/євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 37,55 грн/дол., євро - 39,85 грн/євро.

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Курс долара на карткові розрахунки в банківській установі становить 37,25 грн, євро – 41,15 грн.

Ситуація з курсом під час війни

Національний банк після того, як Росія почала війну проти України скасував обмеження на встановлення курсу. незважаючи на те, що до війни відповідний курс не повинен був відхилятися від офіційного більш ніж на 10%.

Пізніше Нацбанк знизив офіційний курс гривні на чверть.

За прогнозом експертів, на початку квітня курс долара коливатиметься в діапазоні 38-38,8 грн/дол.

Директор департаменту казначейства акціонерного товариства "КОМІНБАНК" Герман Марченко прогнозує, що готівковий курс валют перебуватиме в усталених з березня межах: це 37,8 - 38,8 гривні за долар і 40 – 41 гривня за євро з незначними ситуативними коливаннями (до 30 – 50 копійок), але в зазначених межах.

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