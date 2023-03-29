Продати американську валюту в середньому можна за курсом 37,70 грн за дол.

Курс гривні до долара у банківських обмінниках Києва сьогодні зміцнився на 20 копійок – до 38,25 грн/дол.

Як передає кореспондент УНІАН, щодо євро курс гривні зміцнився на 10 копійок і становить 41,20 грн/євро.

Продати американську валюту в середньому можна за курсом 37,70 грн за дол., євро - 40,50 грн за євро.

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Ситуація з курсом під час війни

У травні 2022 року в Україні скасували обмеження на встановлення курсу, хоча до війни курс не повинен був відхилятися від офіційного більш ніж на 10%.

У липні 2022 року Національний банк послабив офіційний курс гривні на 25%.

Аналітики Concorde Capital прогнозують, що середній курс долара в Україні у 2023 році триматиметься на рівні 36,6 грн/дол.

У макропрогнозі інвесткомпанії ICU наголошується, що курс долара в Україні за підсумками 2023 року становитиме 40,2 грн/дол. За прогнозом економістів, НБУ зможе утримувати курс гривні до долара на поточному рівні в найближчі кілька кварталів. Наприкінці року, скоріш за все, курс незначно послаблять, щоб знизити зовнішні дисбаланси економіки.

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