На тлі повномасштабного російського вторгнення в Україну суд Москви оштрафував дочірню структуру компанії Amazon - американський відеострімінговий сервіс Twitch Interactive.
Як повідомляє російський "Інтерфакс", сервіс оштрафований на 4 млн рублів (57 тис дол) за відмову видалити контент про війну в Україні.
Сервіс Twitch визнали винним за ч.2 ст. 13.41 КоАП РФ (невидалення забороненого контенту) через відмову видалити "недостовірну інформацію про спецоперацію, що проводиться ЗС РФ в Україні, її форму і способи її ведення, загальну мобілізацію, жертви серед цивільного населення України".
Twitch - американський відеострімінговий сервіс, який спеціалізується на тематиці комп'ютерних ігор.
Штрафи через контент про війну:
З початку 2022 року за відмову видаляти "заборонений в РФ контент" в Росії були оштрафовані Google, Telegram, Facebook, Twitter, TikTok.
У липні 2022 року в РФ оштрафували Google на рекордні 21,7 млрд рублів за невидалення інформації про війну в Україні.
При цьому приводом для такого штрафу стала відмова видалити матеріали на YouTube, які містять інформацію про війну в Україні, що "дискредитує Збройні Сили РФ".
Крім того Росфінмоніторинг вніс материнську компанію Facebook - Meta - до переліку організацій, причетних до тероризму та екстремізму. Приводом стало те, що компанія нібито дозволила жителям ряду країн Східної Європи висловлювати заклики до насильства щодо російських військових.